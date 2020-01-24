Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты из России проверяют аэропорты в Египте. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе у россиян все будет отдельное

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты из России проверяют аэропорты в Египте. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе у россиян все будет отдельное
Serguei Fomine, globallookpress.com

Эксперты из России проверяют аэропорты в египетских курортных городах. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе для российских туристов в аэропортах будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Все это уже подготовлено.

Члены российской делегации проинспектировали меры безопасности в аэропортах Египта, начиная с момента прибытия граждан в аэропорт до момента досмотра багажа и пассажиров.

Экспертам из России показали работу видеокамер, систему доступа работников на взлетно-посадочную полосу и в аэропорт.
Авиасообщение между Россией и Египтом было остановлено после авиакатастрофы 31 октября 2015 года. Пассажирский самолет Airbus 321 авиакомпании "Когалымавиа", выполняющий рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом. Погибли 224 человека.  Чартеры на египетские курорты до сих пор не открыты. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы между Каиром и Москвой.

ИЧ

//картина дня

В мире

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах СМИ.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, ажиотаж…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса. О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель…