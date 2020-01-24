Эксперты из России проверяют аэропорты в Египте. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе у россиян все будет отдельное

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24 января 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Serguei Fomine, globallookpress.com

Эксперты из России проверяют аэропорты в египетских курортных городах. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе для российских туристов в аэропортах будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Все это уже подготовлено.

Члены российской делегации проинспектировали меры безопасности в аэропортах Египта, начиная с момента прибытия граждан в аэропорт до момента досмотра багажа и пассажиров.

Экспертам из России показали работу видеокамер, систему доступа работников на взлетно-посадочную полосу и в аэропорт.

Авиасообщение между Россией и Египтом было остановлено после авиакатастрофы 31 октября 2015 года. Пассажирский самолет Airbus 321 авиакомпании "Когалымавиа", выполняющий рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом. Погибли 224 человека. Чартеры на египетские курорты до сих пор не открыты. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы между Каиром и Москвой.