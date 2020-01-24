В Минкомсвязи прокомментировали информацию о списке бесплатных интернет-сервисов

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24 января 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Belitsky, globallookpress.com

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прокомментировали информацию о списке бесплатных интернет-сервисов. По сведениям ведомства, список социально значимых бесплатных интернет-ресурсов еще только разрабатывается, - передает ТАСС.

По данным Минкомсвязи, операторы создали шаблон, форму предоставления данных об объеме трафика ресурсов и о потерях операторов в случае отказа от платы за трафик. В настоящее время идет проработка различных подходов к тому, кто и как должен компенсировать выпадающие доходы операторам, о каких суммах идет речь и как оценить потери.

Как подчеркнули в ведомстве, образец для заполнения - это не список.

Ранее СМИ распространили информацию о списке бесплатных интернет-сервисов, которые с 1 марта будут бесплатными.