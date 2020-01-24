Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Дагестан: вспышка кишечной инфекции локализована

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дагестан: вспышка кишечной инфекции локализована
Фото: соцсети

В дагестанском городе Кизляр удалось стабилизировать ситуацию со вспышкой острой кишечной инфекции. Сейчас в больницах остаются 74 человека.

Администрации Кизляра сообщает, что 24 января выявлен только один случай кишечной инфекции – пострадавший доставлен в городскую больницу. 156 человек, среди которых 83 ребенка, уже выписали.

С 6 по 24 января с диагнозом «острая кишечная инфекция» было зарегистрировано 367 человек, среди них 195 детей. Было госпитализировано 230 человек.

В настоящее время городские власти продолжают комплекс мероприятий по обеззараживанию городской водопроводной системы, во всех учреждениях, включая образовательные, проведена дезинфекция.

Читайте также:

1. Ростовская область: более 20 человек отравились суши

ДВа

//картина дня

В мире

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах СМИ.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, ажиотаж…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса. О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель…