Дагестан: вспышка кишечной инфекции локализована

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24 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

В дагестанском городе Кизляр удалось стабилизировать ситуацию со вспышкой острой кишечной инфекции. Сейчас в больницах остаются 74 человека.

Администрации Кизляра сообщает, что 24 января выявлен только один случай кишечной инфекции – пострадавший доставлен в городскую больницу. 156 человек, среди которых 83 ребенка, уже выписали.

С 6 по 24 января с диагнозом «острая кишечная инфекция» было зарегистрировано 367 человек, среди них 195 детей. Было госпитализировано 230 человек.

В настоящее время городские власти продолжают комплекс мероприятий по обеззараживанию городской водопроводной системы, во всех учреждениях, включая образовательные, проведена дезинфекция.

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