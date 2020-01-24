Удивительные истории любви

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24 января 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, ]

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Без чего человек не может жить? Пожалуй, без любви. Из- за нее мы делаем странные вещи, из-за нее попадаем в неприятности, но и из-за нее мы становимся счастливыми.

Редакция «Аргументы недели» подобрала несколько интересных и необычных историй о любви, которые могут вдохновить каждого.

Любители романтических картин всегда оценивают фильм «Дневник памяти», который основан на вымышленном романе Николоса Спаркса. Но кто бы мог подумать, что такая история действительно существует.

Джек и Филлис Поттер познакомились 4 октября 1941 года и влюбились с первого взгляда. Джек с детства имел привычку - все, что с ним происходит записывать в дневник. Так, роман пары остался на страницах дневника. Он описал знакомство следующим: «Очень хороший вечер. Танцевал с милой девушкой. Надеюсь, что встречу её снова». Слова оказались пророческими настолько, что через 16 месяцев они поженились. Больше 50 лет они жили в здравии и любви, пока деменция не овладела Филлис. Филлис пришлось отправить в дом престарелых, где ей могли оказать должный уход. Джек навещал свою любимую почти каждый день и читал отрывки своих записей, чтобы напомнить о доме, семье и близких людях. Благодаря его большой любви Филлис хоть и забывала моменты из жизни, но никогда не забывала, насколько сильно она любит Джека. Они женаты больше 70 лет.

Пользователь сообщества в вконтакте «Палата№6» рассказала про свою историю знакомства через социальные сети.

«Думаю, многим знакома влюбленность по интернету. Я познакомилась по переписке с парнем из другого города. Мы очень много общались, и я умудрилась влюбиться по уши, но мы никак не могли встретиться. Так и прообщались 5 лет. Постепенно он совсем пропал, но я никак не могла выкинуть его из головы. В день моего рождения раздался звонок в дверь. На пороге стоял ну уж очень красивый парень в костюме и с букетом. Я даже не сразу сообразила, к кому явился этот красавчик. И тут он встает на колени, начинает лепетать что-то невнятное, краснеет... И я понимаю, что это ОН. Оказалось, разведал мой адрес и приехал за 2 тыс. км, чтобы просить моей руки. Сказал, что не отпустит человека, который полюбил его мысли».

Наверное, многие молодые девушки слышат от своих родителей: «Когда замуж? В девках хочешь остаться? Скоро тебя никто не возьмет замуж». Но вот история о том, что замуж могут позвать даже в 100 лет.

В 1983 году Форрест Лансвей и Роуз Поллард познакомились у друзей на вечеринке, и между ними пробежала искра. Однако, оба не были готовы к серьезным отношениям. К тому моменту Форрест уже дважды овдовел, Роуз тоже потеряла своего мужа. Несмотря на расстояние в 64 км, они старались видеться почти каждый день и как можно больше общаться. Встречались они, не спеша: первые 20 лет Форрест навещал Роуз, но всегда возвращался к себе домой.

В 2003-м году Форрест переехал в город Роуз — Капистарано-Бич, тогда он и сделал ей предложение. Роуз не приняла это всерьёз, так как ей было 80 лет, а ему — 90, и в шутку пообещала выйти за него замуж, когда ему исполнится 100 лет. Но для Форреста это была не шутка, и накануне его сотого дня рождения Роуз, наконец, решила принять его предложение.

Супруги поженились в местном загсе в день рождения Форреста, а медовый месяц провели в отеле неподалёку, в номере с видом на океан.

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