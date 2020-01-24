Горячий ТОП региональных новостей: В Калининграде пассажир самолета превратил три кресла в кровать

//Общество 13+

24 января 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, ажиотаж на медицинские маски в Новосибирске и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Пенсионерка самостоятельно вышла из горящей квартиры в Тверской области. Пожар произошел в одной из квартир, расположенной на втором этаже жилого дома по улице Карла Маркса в Торопце. В квартире находилась пожилая женщина 1931 года рождения, сообщает Афанасий-бизнес.

Ученые оценили состояние Авачинского вулкана на Камчатке. Существенных изменений в состоянии вулкана не зарегистрировано. Новых трещин на склоне нет, выбросы пепла не происходят, мощность выбросов газа не увеличилась, нет обвалов горных пород, снимки со спутников не регистрируют значительных термальных аномалий. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Китайцы скупили маски в аптеках Новосибирска. Так, упаковку сразу из 50 штук купил гражданин Китая, который собрался лететь на родину сообщает НДН.ИНФО.

В школе в Кирове распылили перцовый баллончик. Сначала аэрозоль распылили в туалете, а потом на улице возле здания учебного учреждения, пишет Новый Вариант. Учителя вывели детей из помещений, вызвали сотрудников полиции и медиков скорой помощи.

В Калининграде пассажир самолета превратил три кресла в кровать. 54-летний житель Приморского края находился на борту воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина снял обувь и лег спать, заняв три пассажирских места. На неоднократные замечания бортпроводников и командира лайнера он не реагировал, как уточняет НИА Калининград.

В Ставрополе выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре. В результате пожара скончался находившийся в комнате 60-летний мужчина, являвшийся парализованным инвалидом. Кроме того, в медицинское учреждение госпитализированы ещё два мужчины, которые успели выбраться из горящего помещения, сообщает Ставропольский репортер.