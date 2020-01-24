«Краснодар Водоканал» подвел итоги акции «В Новый год без долгов»

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24 января 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») подвели итоги объявленной в декабре акции «В Новый год без долгов». Торжественное вручение призов состоялось 24 января в Центре обслуживания клиентов ООО «Краснодар Водоканал».

Участниками акции стали абоненты - физические лица, оплатившие всю задолженность за 2019 год до 10 января 2020-го включительно и подтвердившие свое участие посредством телефонного звонка в колл-центр до 20 января. Всем участникам была предоставлена возможность ликвидировать долги перед предприятием без штрафов и пени за просрочку.

«Акция «В Новый год без долгов» стала нашей хорошей предновогодней традицией, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - За время акции долг за холодное водоснабжение и водоотведение погасили 17 811 абонентов предприятия, общая сумма оплат составила свыше 58 млн рублей».

Мероприятие было направлено на снижение дебиторской задолженности населения перед водоканалом, которая на сегодняшний день превышает 83 млн рублей. Рост задолженности может негативно отразиться на эффективности выполнения производственной программы компании и финансировании мероприятий по обеспечению надежной работы систем ВиВ, так как деятельность водоканала напрямую зависит от своевременного получения средств за оказанные услуги.