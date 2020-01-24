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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир вместе с Марией Киселевой

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир вместе с Марией Киселевой
Мария Киселева. Фото: инстаграм Марии Киселевой

Популярное шоу «Слабое звено» возвращается. Его будут показывать на телеканале «МИР».

Первые выпуски шоу зрители увидят в феврале – Киселева вновь появится на экранах в образе бескомпромиссной ведущей.

«Люди подкалывают друг друга. И фразу про слабое звено я слышу все 15 лет каждый день», – поделилась ведущая шоу на сайте телеканала.

Тем, кто никогда не видел шоу, напомним, что в студии встречаются восемь незнакомых друг другом людей – это обязательное условие программы. Они раунд за раундом выводят из игры тех участников, которые, по их мнению, либо слабы, либо наоборот – могут составить конкуренцию ближе к финалу. Победитель шоу получает 360 тысяч рублей.

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Мосгордумы Мария Киселева вела шоу «Слабое звено» с 2001 по 2005 год.

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