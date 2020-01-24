Депутат Госдумы поздравил южноуральских студентов

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24 января 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко поздравил южноуральских студентов с Днем студента, который отмечается 25 января.

Как сообщает агентство Полит74, Анатолий Литовченко назвал студентов главным интеллектуальным и творческим потенциальном региона. «Убежден, вы сможете достойно реализовать все свои мечты и надежды, а ваши знания станут основой для успешного труда на благо Челябинской области, всей России», - отметил парламентарий.

Анатолий Литовченко поделился и своими воспоминаниями, рассказав о том, как в годы своей учебы ездил в стройотряды, которые были повсюду — от Средней Азии до Заполярья. Студенты 60-х и 70-х возводили железные дороги и электроподстанции, жилые дома и дворцы культуры.

- Со многими бывшими выпускниками Южно-Уральского государственного аграрного университета мы общаемся до сих пор. И если нужна помощь – название вуза звучит как пароль. Поэтому самые теплые поздравления в этот день передаю нынешним студентам и аспирантам родной альма-матер».