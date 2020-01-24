Южноуральские школьники будут пить коелгинское молоко

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24 января 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н.

Эта возможность обсуждалась в ходе визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в СПК «Коелгинское».

С февраля этого года на Южном Урале стартует программа «Школьное молоко»: ученики начальных классов будут получать молоко в учебных заведениях бесплатно. Затраты сельхозпроизводителей будут компенсировать из областного бюджета. Сегодня, 24 января, глава Челябинской области обсудил возможность совместной работы в этом направлении с СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н.

Напомним, сельхозпредприятие - одно из ведущих в Челябинской области. Оно специализируется на производстве молока и выращивании племенного молока. Валовые надои молока за сутки составляют почти 65 тонн. По словам председателя СПК «Коелгинское» Анатолия Шундеева, предприятие готово к поставке молочной продукции в южноуральские школы, но необходимо отдельное производство по его упаковке. Алексей Текслер поручил министру сельского хозяйства Челябинской области разобраться с этим вопросом. Отметим, что коелгинское молоко — очень качественный и вкусный продукт. Как сообщает телеграм-канал «ЧелябинскСегодня», известная компания Danon закупает сырье в СПК «Коелгинском».

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)