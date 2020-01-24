Когда заповедь – не прихоть, а профессия

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24 января 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Волгоградские журналисты уже в который раз идут защищать свою репутацию в суд по искам организации, выбравшей благородное название «Восьмая заповедь». Но за красивым именем, уверены медийщики, скрываются совсем неблагородные намерения. В Общественной палате Волгоградской области состоялось заседание комиссии по культуре, искусству и СМИ, которая решила вынести проблему на федеральный уровень, пока она не приняла федеральный масштаб.

- «Восьмая заповедь», прикрываясь библейской позицией «Не укради», пытается сама нас грабить, - заявил главный редактор сетевого издания V1.ru Николай Смуров. - Одно дело, когда речь идет о незаконном использовании авторских художественных фотографий. И совсем другое, когда нас пытаются подставить, и за счет нас заработать. А теперь такая возможность заработка поставлена на поток.

В сегодняшней реальности нормальная практика, когда журналисты получают первоначальную информацию из интернета. Если она имеет общественную значимость, то задача профессионального репортера – оперативно подать её на собственном ресурсе. Здесь же используются и фотоматериалы.

- Мы, все те, кто получили иски от «Восьмой заповеди» и господина Сытилина, пользовались фотографиями, размещенными в социальных сетях. И это не высокохудожественный фото, а иллюстрация мест ДТП, других происшествий, - пояснил главный редактор ИА «СоцИнформБюро» Анатолий Сологубов. – И, безусловно, все журналисты запрашивают разрешение у авторов, которые размещают у себя эти фотографии, естественно, указывая источник. Но потом выясняется, что фотоматериалы выкуплены Сытилиным по договору цессии. Это ситуация один в один напоминает историю с автоподставщиками и автоюристами. Нужно заметить, что авторское право у нас застряло на уровне 90-х годов, когда ещё не были так развиты информационные технологии.

Ситуация усугублена тем фактом, что суды, рассматривающие иски, не хотят даже принимать во внимание возможность экспертизы, а безоговорочно верят Сытилину, и выносят решения в его пользу. Компенсация за фото, не представляющее художественной ценности, разная, но немалая.

- У нас фигурируют разные суммы: от 10 до 150 и даже 300 тысяч рублей, - рассказала главный редактор сайта «Блокнот Волгоград» Юлия Завьялова. - Притом, что реальная стоимость фото, сложившаяся на сегодняшнем рынке – от 100 рублей до одной тысячи.

Журналисты привели так же примеры, которые по их мнению, свидетельствуют, что бизнес Сытилин поставил на поток, и подозревают данного господина в создании специальных пабликов в соцсетях, которые предприимчивый фотограф использует уже как провокацию.

- Мы выясняли, что никакой другой хозяйствующей деятельности, кроме судов, фирма «Восьмая заповедь» не ведет, – подкрепил свои подозрения Анатолий Сологубов. – Поэтому есть понимание, что это бизнес, построенный на судах. И ситуация может быть повторена один в один, когда мы будем завалены исками так же, как когда-то исками автоподставщиков завалили компанию «Росгосстрах».

Представители всех присутствующих на заседании изданий: V1.RU, «Высота 102», «Волга-Каспий», «СоцИнформБюро», «Блокнот», «Аргументы Недели», «Аргументы и Факты», «Городские Вести» единогласно подтвердили, что компания «Восьмая заповедь» использует несовершенство законодательства в области авторского права для судебного давления на волгоградские СМИ.

- На основе рекомендаций представителей медиа, комиссией решено направить запросы, - прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты по культуре и СМИ Вячеслав Черепахин. - В Государственную Думу РФ - с предложением внести поправки в ФЗ 5351-1 об авторском праве, в Арбитражный Суд РФ - о судебной практике Арбитражного суда Волгоградской области. Общественную палату Российской Федерации попросим обратить внимание на резонансную тему и помочь с внесением поправок в федеральное законодательство, а региональный Следственный Комитет - провести доследственную проверку. Кроме этого, используя свою должность председателя реготделения Союза журналистов, я попрошу о юридической поддержке правовой отдел Союза журналистов России.