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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер столицы

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер столицы
Фото: соцсети

Участниками Московского инновационного кластера являются свыше 700 организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, с начала 2020 г. к кластеру присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий: Институт пластмасс им. Г.Петрова, Институт общей и неорганической химии им. Н.Курнакова, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Российский химико-технологический университет им. Д.Менделеева, Медико-генетический научный центр им. Н.Бочкова, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В.Мокерова, Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Роскосмоса).

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Кластер позволяет сформировать систему для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями.

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