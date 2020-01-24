В Сочи журналисту угрожают после проверки на фейк сообщения о ветеранах-бомжах

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24 января 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи редактор местного информационного портала «СочиСтрим» Андрей Ратьков заявил о поступивших в его адрес угрозах после того, как он опубликовал материал, ставящий под сомнение сообщение о ветеранах, которым негде жить. Он записал соответствующее видеообращение, в котором говорит, что реально воспринимает угрозы, поступившие от человека, представившегося Сергеем Комковым, редактором газеты «Президент».

Напомним, Сергей Комков — сочинский журналист, который сумел задать во время прошедшей 19 декабря пресс-конференции вопрос Владимиру Путину, в котором он рассказал о местных ветеранах-бомжах. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в домах на улице Мацестинской, о которых шла речь, уже не живёт ни один ветеран. При этом Комков предлагал отдать ветеранам квартиры в тех домах, которые сейчас в городе сносятся как самострои.

В этой связи Ратьков попытался проверить на «фейковость» сообщение Комкова. Также в своей публикации он выразил сомнения в компетенции своего коллеги, его научной степени и даже легальности существования руководимого им издания. Однако после ночью ему якобы поступил звонок. Часть записи он вставил в видеоролик. Звонивший представился Комковым и между говорящими тут же завязалась перепалка. «Вот и дожил в Сочи до прямых угроз и оскорблений по итогам журналистского расследования. Пришлось записать ролик, чтобы ломом по голове не получить в темной подворотне», – говорит на камеру Ратьков.

Журналист предполагает, что Комков мог обслуживать интересы сочинских застройщиков, чьи дома суд постановил снести как самострои. А ветераны, по его заверению, в этой ситуации могли стать «пушечным мясом информационной войны».