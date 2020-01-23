Депутаты ЗСК держат на контроле решение вопросов, волнующих кущевцев

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23 января 2020, 23:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко провел выездное заседание в Кущевском районе.

В работе заседания приняли участие заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергей Чвикалов, депутат от округа Александр Хараман, глава Кущевского района Илья Гузев, председатель совета муниципалитета Александр Туренко, представители краевой администрации, жители района.

В повестке дня были вопросы, которые неоднократно поднимались в обращениях жителями района к депутатам ЗСК.

Как подчеркнул Сергей Жиленко, для парламентариев крайне важно, чтобы проблемы, которые озвучивают местные жители, находили отклик у властей. Депутаты со своей стороны готовы оказывать все необходимое содействие для скорейшего поиска решений.

В ходе заседания были выслушаны все. О проделанной по обращениям граждан работе рассказал глава района.

Также участники заседания проанализировали информацию по каждому затронутому в обращениях вопросу, которую озвучили в докладах представители районной администрации. В частности, прозвучала информация, касающаяся ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, школ, спортивных сооружений, состояния АПК района.

Подводя итог обсуждению, Сергей Жиленко отметил, что комитет продолжит держать ситуацию на контроле. Органам местного самоуправления рекомендовано более активно информировать жителей о реализуемых в районе проектах и предпринимаемых действиях по решению проблемных вопросов.