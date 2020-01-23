Кадровый центр «Работа России»: новые возможности

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23 января 2020, 23:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский провел заседание экспертно-консультативного совета на базе краснодарского кадрового центра «Работа России».

Тема мероприятия – «Цели и задачи кадрового центра «Работа России» в Краснодарском крае в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В работе, кроме депутатов и экспертов, также приняли участие представители регионального министерства труда и социального развития, члены профильного комитета Совета молодых депутатов края.

В 2019 году Краснодарский край в числе 16 пилотных субъектов страны приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Одним из основных его направлений является модернизация службы занятости. В регионе первым для реконструкции и внедрения новых технологий в работе был выбран филиал Центра занятости населения города Краснодара, который и стал кадровым центром «Работа России».

Перед началом обсуждения для гостей провели ознакомительный осмотр. Участники встречи своими глазами увидели, каким образом кадровый центр оборудован и оснащён. Здесь выполнены нормативы по обеспечению удобства, доступности, многоканальности получения гражданами и работодателями услуг, в том числе с помощью цифровых сервисов. Здесь оцифрованы и разработаны технологические карты, повышающие эффективность оказания государственных услуг. Также спроектированы и начаты мероприятия по внедрению четырех новых кейсов услуг: двух для работодателей с учетом бизнес-ситуаций: «Проактивный подбор соискателей», «Сезонные работы» и двух для граждан с учетом жизненных ситуаций: «Я – предприниматель», «Люди с инвалидностью».

Обращаясь к участникам мероприятия, среди которых были и руководители учреждений социального обслуживания населения, и общественных организаций инвалидов, и регионального центра «серебряного» волонтёрства, Николай Петропавловский отметил важность разъяснительной работы о ресурсах нового кадрового центра.

— Необходимо рассказывать людям о появившихся возможностях в поиске работы и работников, широкое информирование пойдет на пользу всем. В русле федеральных задач сегодня очень важно не просто обеспечить гражданина работой, а сделать этот процесс удобным для человека, быстрым и легким. Мы первый в России субъект, куда желают переехать граждане России трудоспособного возраста. Мы обязаны быть к этому готовы, – подчеркнул Николай Петропавловский.

Также председатель комитета ЗСК отметил, что подобные центры занятости нового формата должны появиться в течение пяти лет во всех муниципалитетах. Это, в свою очередь, поможет достичь целевых показателей нацпроекта, направленных на снижение безработицы и модернизацию экономики в целом.

Все участники выездного заседания сошлись во мнении, что кадровый центр «Работа России» выведет оказание государственных услуг на более качественный уровень.