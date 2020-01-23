АПК Кубани получит дополнительную поддержку

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23 января 2020, 23:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном собрании Краснодарского края постоянные комитеты ЗСК по развитию АПК и продовольствию и по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике провели по поручению спикера регионального парламента Юрия Бурлачко совместное заседание, на котором обсудили изменения в краевую госпрограмму по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции.

Участие обсуждении приняли председатель бюджетного комитета ЗСК Николай Кравченко, первый зампредседателя аграрного комитета Сергей Орленко, представители профильных региональных министерств и департаментов.

Корректировки касаются целого спектра вопросов, в том числе изменения самой структуры и механизмов предоставления субсидий. Теперь они будут подразделяться на компенсирующие и стимулирующие выплаты. Это поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также малых форм хозяйствования.

Согласно вновь разработанному проекту концепции развития животноводства в Краснодарском крае на 2020 год, изменениями предусмотрены и абсолютно новые направления господдержки в области воспроизводства стада и содержания коров молочно-мясного направления.

В ходе обсуждения были высказаны также замечания в части сохранения значений отдельных целевых показателей госпрограмм на прежнем уровне.

Все озвученные на заседании изменения были поддержаны. Рассмотрят их на январской сессии ЗСК.