Южноуральские школы готовятся к переходу на бесплатное питание

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23 января 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

С 1 сентября 2020 года большинство южноуральских школ будут кормить учеников начальных классов бесплатно.

Напомним, такую задачу поставил перед руководителями регионов президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Как сообщает «Южноуральская панорама», глава Челябинской области Алексей Текслер взял этот вопрос на личный контроль.

«Мы в прошлом году проанализировали состояние пищеблоков, буфетов-раздаточных, формы организации питания, - цитирует издание слова Алексея Текслера. - Пока не все школы, особенно в сельских районах, имеют техническую возможность для организации горячего питания. Ставлю задачу решить вопрос во всех школах области уже в этом году».

По словам пресс-секретаря министерства образования и науки Челябинской области Светланы Платоновой, 98% процентов школ Челябинской области готовы к организации бесплатного горячего питания. «Сейчас муниципалитеты проводят мониторинг школ, чтобы понять, сколько из них смогут начать обеспечивать горячим питанием школьников уже в сентябре, а скольким учебным заведениям требуется ремонт пищеблоков или замена оборудования», - отметила она.

Кроме того, с февраля этого года в Челябинской области стартует программа «Школьное молоко». Это проект будет реализован по инициативе вице-губернатора Ирины Гехт. Молоко будут получать бесплатно школьники младших классов. Компенсация сельхозпроизводителям будет выплачена из областного бюджета.