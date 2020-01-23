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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Тридцать пять стран подали заявки на участие в Международной сцене «Бессмертного полка»

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Тридцать пять стран подали заявки на участие в Международной сцене «Бессмертного полка»
В.С. Лановой в Музее Победы

Девятого и десятого мая 2020 года в Москве состоится торжественное празднование 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Народный артист СССР В.С. Лановой пригласил творческие делегации со всего мира принять участие в концертной программе большой Международной сцены «Бессмертного полка».

На данный момент организаторам мероприятия поступило более 120 заявок из 35 стран. «Год от года желание выразить благодарность тем, кто, не щадя своих жизней, приближал Великую Победу, просыпается в сердцах все большего числа людей во всем мире, - отмечает Василий Лановой, -  так давайте все вместе отпразднуем 75-летие Победы!»

Желающим выступить на Международной сцене «Бессмертного полка» необходимо подать заявку на сайте празднуемвсеммиром.рф не позднее 15 февраля 2020 года.

Коллективам и исполнителям, прошедшим творческий отбор, оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы по пребыванию в Москве. По все вопросам обращайтесь по адресу pvm2020@yandex.ru

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МК

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