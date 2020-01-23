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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Россияне опередили турков и сербов, приобретая недвижимость в Черногории

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Россияне опередили турков и сербов, приобретая недвижимость в Черногории
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Россияне больше, чем граждане других стран, стали владельцами недвижимости в Черногории.  Граждане России инвестировали в квартиры и дома в Черногории на сумму около 33 миллионов евро ( 2,3 миллиарда рублей).

Популярность Черногории связана с программой экономического гражданства, которую запустили в стране 1 октября 2019 года. Портал Prian сообщил, что новый статус получили минимум четыре инвестора. Власти Черногории пока не разглашают сведения об их национальности.

Рейтинг инвесторов в недвижимость Черногории в период с января по октябрь 2019 года опубликовало издание Mina со ссылкой на Центральный банк Черногории. Граждане Сербии вложили в черногорскую недвижимость 14,7 миллиона евро (примерно один миллиард рублей) - второе место, третье — граждане Турции (10,3 миллиона евро или 706,4 миллиона рублей).

В ТОП-5 иностранных инвесторов вошли американцы (девять миллионов евро или 617,3 миллиона рублей) и граждане Германии (8,1 миллиона евро или 555,5 миллиона рублей).

По итогам 2018 года большинство сделок с недвижимостью в Черногории, заключенные нерезидентами страны, также пришлось на долю россиян.

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