Эксперты «Сколково» предлагают смягчить законопроект о карпулинге

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23 января 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Центр компетенций «Сколково» подготовил поправки к законопроекту о так называемом карпулинге - сервисах поиска попутчиков для совместных поездок на автомобилях. Речь идет, в том числе, и о популярном среди россиян сервисе BlaBlaCar.

В ноябре 2019 года Минтранс РФ решил упорядочить эту сферу деятельности. В частности, на законодательном уровне предлагалось ограничить максимальный размер компенсации за поездку, которую водитель получает от попутчика – это, как правило, стоимость топлива и проезда по платным участкам автомобильных дорог. Стаж водителей в карпулинге должен составлять не менее двух лет, а в зависимости от расстояния число поездок с попутчиком должно быть ограничено – не более одной поездки более 500 км в течение трех суток.

Эксперты «Сколково», которое участвует в разработке регулирования в рамках национальной программы «Цифровая экономика», предлагают исключить из законопроекта требования к наличию у водителя российских прав и обязательной регистрации автомобиля в России, но оставить требование к водительскому стажу от двух лет.

Кроме этого, предлагается исключить ограничения количества поездок с попутчиком. Тем более что выяснить это крайне сложно технически.

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