Без согласования с жителями мусорный полигон в Белореченске не достроят

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23 января 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сейчас эксплуатируется первая очередь Белореченского полигона – 6 га, она рассчитана на 3 года эксплуатации. В дальнейшем планируется строительство второй очереди полигона – 13 га.

По словам Вениамина Кондратьева, необходимо взвешенно подойти к проекту строительства второй очереди полигона, пишет пресс-служба администрации региона.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Без согласования с жителями и положительного заключения экологов проектирование и строительство второй очереди полигона не начнется»

Участие в мероприятии приняли прокурор края Сергей Табельский, главы муниципалитетов, жители района, общественники. В связи с ограниченными возможностями помещения, не все желающие смогли присутствовать на совещании. Для них предусмотрена трансляция в одном из залов администрации муниципалитета.