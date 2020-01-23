Без согласования с жителями мусорный полигон в Белореченске не достроят

Сейчас эксплуатируется первая очередь Белореченского полигона – 6 га, она рассчитана на 3 года эксплуатации. В дальнейшем планируется строительство второй очереди полигона – 13 га.
По словам Вениамина Кондратьева, необходимо взвешенно подойти к проекту строительства второй очереди полигона, пишет пресс-служба администрации региона.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Без согласования с жителями и положительного заключения экологов проектирование и строительство второй очереди полигона не начнется»
Участие в мероприятии приняли прокурор края Сергей Табельский, главы муниципалитетов, жители района, общественники. В связи с ограниченными возможностями помещения, не все желающие смогли присутствовать на совещании. Для них предусмотрена трансляция в одном из залов администрации муниципалитета.