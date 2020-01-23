Систему распознавания лиц в метро Москвы полностью введут к 1 сентября

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23 января 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Систему распознавания лиц в метрополитене Москвы полностью введут к 1 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что эксперимент с системой распознавания лиц проходил в прошлом году.

Благодаря ей, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске. Глава Москвы подчеркнул, что система показала свою эффективность. С 1 января 2020 года ее внедрили в массовом порядке.

По данным мэрии, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. Как отметил Собянин, теперь лица разыскиваемых граждан будут опознаны мгновенно, за доли секунды.

"С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене", - доложил Собянин на расширенном заседании коллегии МВД. Мэр Москвы перечислил возможности системы: "Мы должны отработать возможности и для видеоаналитики, которая позволит выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и так далее".

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