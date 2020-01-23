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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Почему персиковый сок опасен при похмелье

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Почему персиковый сок опасен при похмелье
фото: pixabey

Врач-нарколог Сергей Нурисламов рассказал, что в аптеках есть и куда более действенные средства от похмелья и лучше отправиться туда – проконсультироваться со специалистом.

«Конечно, персиковый сок может как-то помочь. Но в него может быть добавлен сахар. А если глюкоза попадет пациенту, который выходит из длительного запоя, то это может привести к ускорению его погружения в состояние алкогольного делирия — «белой горячки», - пояснил нарколог.

В соке могут быть элементы, которые вызовут раздражение желудочно-кишечного тракта, считает доктор.

СЕ

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