Сенатор рассказал о целесообразности сжигания мусора

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23 января 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Олег Цепкин считает, что нужно обратить внимание на положительную практику сжигания мусора.

Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин на встрече с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс» озвучил свою позицию по переработке мусора. По его словам, некоторые отходы выгоднее сжечь, так как утилизация может создать дополнительную экологическую нагрузку. Так, на копейском предприятии «Втор-Ком» часть отходов отправляются на цементный завод и используются в виде топлива, замещающего природный газ.

Олег Цепкин отметил, что необходимо поддерживать раздельный сбор мусора. Об этом говорил в Послании Федеральному Собранию президент.

«Нам нужно достичь определенных цифр по сортировке мусора, - отметил Олег Цепкин. - Для этого не нужно никаких супердорогих линий».