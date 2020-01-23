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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Рост на 25%: в России прогнозируют повышение цен на табачные изделия

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Рост на 25%: в России прогнозируют повышение цен на табачные изделия
Фото: Pixabay

Цены на сигареты, в том числе и электронные, могут вырасти почти на четверть. По мнению экспертов, это произойдет по двум причинам: дополнительные затраты производителей на маркировку сигарет, а также повышение акцизов.

Массовая маркировка табачной продукции стала обязательной с 1 марта 2019 года. Для того чтобы отвечать новым требованиям, бизнесу пришлось установить новое оборудование на заводах, а затраты при производстве, как известно, обязательно сказываются на конечной цене товара.

Между тем, специалисты говорят, что, несмотря на маркировку, которая должна снизить долю контрафакта, удельный вес нелегальных табачных изделий растет.

Что касается акцизов, то с 1 января для сигарет они выросли на 4%, а на электронные системы доставки никотина - на 4,2%. И если в 2019 году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то теперь платить должны производители всех устройств.

Сегодня средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей.

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