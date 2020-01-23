Первышов отметил важность ремонта коллектора на улицах Энгельса и Головатого

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23 января 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по реконструкции главного фекального коллектора (ГФК) диаметром 2000 мм общей протяженностью 12000 метров на пересечении улиц Володи Головатого и Энгельса по направлению к улице Калинина.

В рамках проводимых работ специалисты приступили к замене участка коллектора протяженностью 53 метра диаметром 1400 мм на новый пластиковый трубопровод диаметром 2000 мм со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

23 января во время утреннего рабочего объезда участок ремонтных работ посетил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Это как раз и есть задача водоканала - качественная работа систем водоснабжения и водоотведения, выявление проблемных участков, их модернизация - и в целом развитие городских коммунальных сетей. Комплексная работа идёт по всему городу – безусловно, она разного масштаба. Здесь, казалось бы, участок не такой большой – всего 53 м, но при этом он значительно ухудшал работу всего главного городского коллектора. Важно, что сейчас это исправим, а значит устраним ещё одну проблему городской коммунальной инфраструктуры», - сказал Евгений Первышов.

О значимости работ рассказал директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. По его словам, при обследовании ГФК специалисты выяснили, что диаметр трубопровода на пересечении улиц Энгельса и Володи Головатого на треть меньше, чем на всём протяжении коллектора - из-за чего в районе «узкого» участка постоянно образовывались засоры. Увеличение пропускной способности ГФК позволит обеспечить надежное водоотведения Краснодара.

В выездной встрече также приняли участие глава Западного округа Александр Кучмин и директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Выполнение работ начнется с устройства ограждения из армированных грунтоцементных свай и создания противофильтрационной завесы дна котлована, после чего специалисты произведут временное переключение части стоков в коллектор с одновременной перекачкой оставшихся стоков дизельной насосной станцией производительностью 3000 кубометров в час, а затем приступят к земляным работам по укладке труб.

Работы осложняются наличием грунтовых вод, поэтому участок коллектора модернизируют по технологии джет свай - перед прокладкой трубопровода на этом участке построят бетонную камеру, которая обеспечит надлежащие условия для долгосрочной эксплуатации новой трубы - до 50 лет.

На время проведения работ движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Энгельса и Головатого и участке улицы Энгельса от пересечения улицы Володи Головатого в сторону улицы Калинина.