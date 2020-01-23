Депутат Госдумы помог челябинцам получить страховку за коммунальную аварию

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23 января 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко помог челябинцам получить страховые выплаты за коммунальную аварию. В результате гидроудара десятки домов пострадали от пролившегося через все этажи кипятка. Как сообщает агентство Полит74, Страховые выплаты получили 64 человека. «Всего на возмещение ущерба в «Ингосстрах» поступило 70 заявлений от физических лиц и 6 – от юридических. Сейчас часть заявлений еще находится в стадии рассмотрения и принятия решения.

ЧП произошло в ночь на 22 октября. Без отопления и горячей воды остались 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома (порядка 20 тысяч человек), а также 17 социально значимых объектов, включая школы и детские сады.

«Около десятка многоквартирных домов при этом затопило кипятком. Вода лилась с пятого на первый этаж по квартирам и подъездам на протяжении нескольких часов», - уточнил Литовченко.

Жалоб от жителей многоквартирных домов на действия страховой компании не поступало. Не получали обращения ни администрация района, ни управляющие компании. «Суммы выплат не называются, но, думаю, они реальные, а никак обычно бывает в таких случаях на «три копейки». Иначе были бы и претензии, и судебные иски», - отметил Анатолий Литовченко, который взял на личный контроль расследование масштабной аварии и, прежде всего, ситуацию с компенсацией ущерба за поврежденное имущество.

Причиной аварии стал гидроудар, виновники которого не установлены. Расследуется уголовное дело.