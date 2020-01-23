Навоз в подарок от начальства получили два крестьянина из Чувашской республики

//Общество 13+

23 января 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Сарабакасинском сельском поселении Чувашской республики у двух крестьян большая радость. Местная администрация подарила им по грузовику навоза.



Сельские жители стали держать меньше скота, в результате чего навоз подорожал из-за сокращения предложения. Хорошо, что пока его вообще не обложили налогом. Поселение находится недалеко от Чебоксар, где недавно открыли памятник Ивану Грозному. Одни хвалят царя, другие ругают. Но жителей волнует ещё один вопрос, который несколько месяцев назад вылился в потасовку с администрацией. Китайские инвесторы планировали построить в соседнем селе животноводческий комплекс. Его должны были обслуживать порядка полутысячи граждан из «Поднебесной». Но жители российских сёл смогли отстоять свои земли и китайцы отступили.



Жители Сарабакасинского района готовы вынести китайский вопрос даже на местный референдум. Пока русские ведут перепалку с местной администрацией и китайцами, жизнь в сёлах медленно затухает. Производства никакого нет, а то что предлагают китайцы, никому не нравится, так как русские не смогут работать на зарубежных заводах.



Вот так и живёт Сарабакасинское сельское поселение. Жители радуются даже навозу, которого ещё раньше было в избытке.



