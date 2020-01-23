Сенатор расскажет южноуральцам о квотировании выбросов

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23 января 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин ответит на вопросы южноуральцев и расскажет о том, как сократить выбросы в атмосферу.

Сегодня, 23 января, член Совета Федерации Олег Цепкин встретится с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс» и в прямом эфире ответит на вопросы зрителей. Напомним, одно из направлений его работы касается экологии. Сенатор является экспертом в вопросе квотирования выбросов, государственных программ по утилизации и переработке отходов разных классов опасностей. Также он курирует вопросы молодежной политики, поддержки инвалидов, ведет проекты «Старшее поколение» и «Шахматный всеобуч».

Онлайн-трансляцию программы «Большая редакция» можно будет посмотреть в группах социальных сетей медиахолдинга «Гранада Пресс» в 11.00.