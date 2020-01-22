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22 января 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пенсионный возраст многодетным отцам могут снизить, если депутаты Государственной думы поддержат идею законодателей из Удмуртии. Госсовет Удмуртской республики внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно.

В России был принят закон, и с 1 января 2019 года пенсионный возраст для россиян поэтапно повышается на пять лет. Для мужчин он станет - 65 лет, для женщин - 60 лет.

"В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших троих и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в законопроекте.

В документе отмечается, что реализация законопроекта может потребовать более 5,21 миллиарда рублей, учитывая численность многодетных отцов в России.

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