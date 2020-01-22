Концерн Boeing официально приостановил производство самолетов модели 737 MAX

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22 января 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Leonid Faerberg, globallookpress.com

Представители авиакосмического концерна Boeing объявили о приостановке производства лайнеров модели 737 MAX. В заявлении концерна указано, что сборочная линия в Рентоне ( штат Вашингтон) "временно прекратила строительство самого продаваемого самолета Boeing".

По данным CNN, концерн Boeing еще в декабре объявлял о планах приостановить производство самолетов модели 737 MAX на неопределенный период. Но дата остановки работы конвейера не называлась.

Конвейер по сборке Boeing 737 MAX может возобновить работе не раньше будущего лета, и в том случае, если будет получено разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ).

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в 2019 году после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air Flight 610 потерпел крушение в океане недалеко от Индонезии вскоре после взлета. Погибли все 189 человек, находившихся на борту воздушного судна. В марте 2019 года рейс 302 Эфиопских авиалиний потерпел крушение всего через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы. Жертвами этой авиакатастрофы стали 157 человек. Причиной авиакатастроф установлены сбои в системе управлением стабилизатора MCAS.

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