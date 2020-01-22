Гостей и жителей Кубани предупредили о резком ухудшении погодных условий

//Общество

22 января 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В связи с активизацией Северо-Атлантического циклона с вечера 22 января и в течение суток 23 января 2020 года на территории Краснодарского края прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, сильного снега; местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица и снежный накат. Осадки будут сопровождаться сильным юго-западным и западным ветром с порывами 15-20 м/с. На участках Анапа-Геленджик порывы ветра будут достигать 20-22 м/с. В отдельных районах края прогнозируются обильный снегопад (Туапсе, Сочи), ухудшение видимости на дорогах – до 1000 м.

В течение дня 23 января температура воздуха будет понижаться.

В связи с ухудшением погодных условий министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края просит жителей и гостей региона воздержаться от поездок на личном транспорте, по возможности ограничить выход на улицу лиц пожилого возраста, быть внимательным при использовании газового и печного оборудования.