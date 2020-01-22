Эксперт рассказал, возможен ли кризис в 2020 году

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22 января 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Некоторые аналитики опасаются, что в России может повториться предкризисная ситуация 2007 года: уверенно растут индексы бирж, курс рубля стабилен и укрепляется к доллару, экономика выглядит сильной и защищённой. Однако тогда и наступил кризисный 2008 год, который показал определённую беспомощность отечественных финансовой и банковской систем.Может ли подобный или видоизменённый сценарий повториться в 2020 году?

"России кризис 2020 года, если бы он вдруг наступил, не страшен.Во-первых, Россия пять лет назад уже сделала первый шаг в сторону импортозамещения, что является важной составляющей независимости отечественной экономики в стратегических отраслях (агропромышленность, фармакология, машиностроение и др.).

Во-вторых, сформировалась независимая инвестиционная составляющая российского государства в основные сектора производства — так называемые национальные проекты. В-третьих, происходит заметное развитие человеческого капитала, что пока является «ахиллесовой пятой» нашего государства", - считает доцент кафедры экономической теории Екатерина Новикова.