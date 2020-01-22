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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Политолог объяснил, почему президент Белоруссии остаётся популярным среди россиян

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Политолог объяснил, почему президент Белоруссии остаётся популярным среди россиян
фото: pixabey

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснил, почему президент Белоруссии остаётся популярным среди россиян, несмотря на споры с Россией о газе и нефти.

«В умах народа, вероятно, есть такая коллизия: основная масса опрошенных не связывает пророссийскость Лукашенко с его желанием сохранить белорусский суверенитет. Кому-то, может, даже импонирует, что он защищает свой суверенитет. Огромное число россиян считает, что Беларуси не нужно входить в состав России, потому что это может стать, например, лишней обузой, и потом россиянам придётся за это раскошеливаться. Есть такая позиция в массах. А если говорить о поведении Лукашенко в каких-то конфликтных ситуациях – по нефти, газу и так далее, то здесь позиция Лукашенко и не может вызывать массового отторжения, потому что понятно, что человек торгуется. Мы же на колхозном рынке тоже торгуемся», - рассказал специалист. 

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