Колокольцев и Ковальчук подписали Соглашение о взаимодействии между МВД России и НИЦ «Курчатовский институт»

В МВД России состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Министр внутренних дел, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев добавил, что это событие имеет большое значение для дальнейшего развития отечественной науки и совершенствования работы по раскрытию и расследованию преступлений.
По словам Владимира Колокольцева, уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований: «Прежде всего имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК «нового поколения».
Также Владимир Колокольцев и Михаил Ковальчук отметили важность привлечения уникальных специалистов, научного и приборного ресурсного потенциала Курчатовского института в развитии технологий криминалистического исследования объектов и веществ.