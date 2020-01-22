Колокольцев и Ковальчук подписали Соглашение о взаимодействии между МВД России и НИЦ «Курчатовский институт»

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22 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-центр МВД России

Фото: Пресс-центр МВД России

В МВД России состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Министр внутренних дел, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев добавил, что это событие имеет большое значение для дальнейшего развития отечественной науки и совершенствования работы по раскрытию и расследованию преступлений.

По словам Владимира Колокольцева, уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований: «Прежде всего имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК «нового поколения».

Также Владимир Колокольцев и Михаил Ковальчук отметили важность привлечения уникальных специалистов, научного и приборного ресурсного потенциала Курчатовского института в развитии технологий криминалистического исследования объектов и веществ.