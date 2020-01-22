Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство

//Общество 13+

22 января 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе сегодняшнего заседания верхней палаты парламента предложила включить дипломатов в список лиц, которым запрещено иметь двойное гражданство.

Валентина Ивановна обратила внимание сенаторов на имеющиеся факты «получения зарубежного гражданства и вида на жительство в том числе дипломатами». С учетом сложной международной обстановки, недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству, считает председатель верхней палаты.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Совету Федерации внес предложение закрепить в Конституции положение о том, что лица, занимающие ключевые посты в государстве (в том числе министры и губернаторы), не должны иметь гражданства или вида на жительство в других государствах.

Читайте также: Путин: министры и губернаторы не должны иметь иностранного гражданства