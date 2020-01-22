Специалист позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения

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22 января 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Специалист по межрегиональной общественности Семен Гальперин позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения.

«Не знаю, как Вероника Игоревна справится на посту в Росздравнадзоре. Может быть, хоть там ей удастся сделать что-то положительное в отличие от ее работы в Минздраве. Я считаю самым положительным фактом то, что Скворцова отстранена от должности министра. Потому что за время ее деятельности на этом посту у нас фактически была разрушена система здравоохранения и новому министру придется ее восстанавливать. Я надеюсь, что Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать нашу медицину», -сказал эксперт.