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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Эксперт: введение педагогической тайны чревато проблемами для учителей

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт: введение педагогической тайны чревато проблемами для учителей
фото: pixabey

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования Всеволод Луховицкий  предположил, что «педагогическая тайна» может ударить по учителям.

«Я боюсь, что как очень часто у нас бывает, вводится понятие охраны какой-то стороны частной жизни, это может привести к возможности ухудшения ситуации для самих учителей. Это можно понять как то, что учитель, скажем, не может, никому сообщить, что у него ребёнок – двоечник. Это ведь тоже особенность развития – двоечник, это ребёнок-лентяй. А если я как учитель увижу, например, что ребёнку необходима консультация психолога, я не сумею это сказать даже классному руководителю - это ведь уже тайна!», - подчеркнул эксперт.

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