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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Подмосковье: расследуют гибель 17-летней девушки, родные которой две недели отказывались вызвать ей «скорую помощь»

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Подмосковье: расследуют гибель 17-летней девушки, родные которой две недели отказывались вызвать ей «скорую помощь»
фото: pixabey

В Подмосковье расследуют гибель 17-летней девушки, родные которой две недели отказывались вызвать ей «скорую помощь». 

По словам соседей, у девушки мать алкоголичка, отца — нет, а сама она стояла на учете в ПДН и наблюдалась у нарколога. Как выяснилось, три года назад погибшую отчислили из школы, с тех пор она нигде не училась и не работала.

Девушка страдала  туберкулезом и пневмонией, а перед смертью рассказала об избиении. Подростку «скорую» вызвала бабушка, которой уже за 90 лет, но врачи приехали к пациентке уже слишком поздно.

 

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