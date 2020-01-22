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22 января 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

В Подмосковье расследуют гибель 17-летней девушки, родные которой две недели отказывались вызвать ей «скорую помощь».

По словам соседей, у девушки мать алкоголичка, отца — нет, а сама она стояла на учете в ПДН и наблюдалась у нарколога. Как выяснилось, три года назад погибшую отчислили из школы, с тех пор она нигде не училась и не работала.

Девушка страдала туберкулезом и пневмонией, а перед смертью рассказала об избиении. Подростку «скорую» вызвала бабушка, которой уже за 90 лет, но врачи приехали к пациентке уже слишком поздно.