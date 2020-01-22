В 2020 году в Челябинской области создадут более трех тысяч мест в детских садах

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22 января 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова

Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Алексей Текслер подчеркнул, что главы муниципалитетов должны найти возможность для организации семейных дошкольных групп в отдаленных поселениях, перепрофилировать группы под детей ясельного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что в 2020 году будет создано порядка 3200 мест в дошкольных учреждениях. Контролировать эту работу будет вице-губернатор Ирина Гехт. Возможно, для этого потребуется изменение законодательных и нормативных актов. Алексей Текслер попросил проанализировать эту ситуацию и начать работу.