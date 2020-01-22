В Челябинске открылась фотовыставка «Холокост»

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22 января 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

Выставка открылась 20 января в Государственном историческом музее Южного Урала. Она рассказывает об уничтожении еврейского народа в годы войны, о том, как из еврейских гетто людей увозили в лагеря смерти. Жизнь в гетто проиллюстрировал солдат-радист Вилли Георга, он нелегально пробрался в гетто, истратив на снимки около 4 рулонов пленки. Пятый рулон и фотоаппарат конфисковал военный патруль, остальные удалось спрятать в кармане.

Также на выставке представлены фотографии с Нюрнбергского процесса и фотографии повешенных нацистских лидеров.

Автор и куратор выставки — Владимир Богдановский, директор исторического музея.

В формировании выставки использовались фотодокументы музеев Холокоста в Нью-Йорке и Иерусалиме, благотворительного фонда Пола Гетти, информагентства «Ассошиэйтед Пресс», музеев, созданных на месте концлагерей Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Майданек и других мемориальных комплексов Второй мировой войны