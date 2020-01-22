//Общество 13+

22 января 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Часто власть заказывает социологам опросы, результаты которых не предназначены для публикации, но это характерно для любой страны.



Может ли президент Путин поднять свой рейтинг, «наехав» на самых непопулярных для народа людей? Например, на некоторых членов правительства. Социолог Николай Попов, доктор исторических наук, член научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считает, что смена правительства стала следствием общего запроса страны на перемены – именно этот запрос оказался лейтмотивом послания президента Федеральному Собранию. Путин признал, что общество беднеет. А если предполагаются новые и кардинальные меры по решению проблем, смена правительства напрашивается сама собой.



Социолог считает, что поддержки 54% населения Путину достаточно для того, чтобы провести референдум о третьем сроке с гарантированным нужным результатом. Однако он этого не хочет. В его понимании это слишком грубо и слишком просто. Кроме того, президенту неудобно перед Западом, где такой шаг был бы истолкован как узурпация, постановка, подделка. "Вообще я думаю, что большинство нашего населения не возражало бы даже против коронации Путина. У нас был Пётр Великий, была Екатерина Великая, а Владимира Великого пока не было".



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



