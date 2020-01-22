Челиндбанк приглашает принять участие в акции «Плати Visa до победного!»

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22 января 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Платите картой Visa Челиндбанка, регистрируйте чеки от покупок и получите шанс выиграть до 1 500 000 рублей.

Платежная система Visa и ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» приглашают принять участие в акции:

С 20 января по 31 марта 2020 г. оплачивайте покупки картой Visa Челиндбанка : чем больше чеков, тем выше шансы на победу. Загружайте фото чеков на сайт https://pay.visa.ru/ Зарегистрируйте первый чек и получите гарантированный приз – 100 рублей на телефон; Участвуйте в еженедельном розыгрыше 1000 рублей за покупки от 300 рублей или 50 000 рублей за покупки в магазинах сети «Пятерочка», а также главного приза – 1 500 000 рублей.

Срок проведения акции, включая выдачу призов победителям: с 20.01.2020 по 31.05.2020 включительно. Срок совершения покупок и регистрации чеков: с 20.01.2020 по 01.03.2020 включительно. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте https://pay.visa.ru/. Количество призов ограничено.