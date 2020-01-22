Столичные ЗАГСы назвали самые популярные имена новорожденных

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22 января 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Александр и София стали самыми популярными именами у новорожденных москвичей в минувшем году. Сашами назвали 2991 мальчика, а Софиями (Софьями) – 3261 девочку.

Вторым по популярности у мальчиков стало имя Михаил, так назвали 2762 ребенка. Максим занял третье место.

Список самых популярных мужских имен практически не изменился. Родители по-прежнему называют мальчиков Артемами, Иванами, Даниилами, Марками и Львами. Рейтинг популярности женских имен претерпел значительные изменения.

Если в 1989 году самым популярным было имя Екатерина, то в 2019 году оно даже не попало в топ-10. Самым популярным после Софии стало имя Мария, на третьем месте имя Анна. Кроме них в топ-5 женских имен попали Алиса и Виктория.

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