Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Столичные ЗАГСы назвали самые популярные имена новорожденных

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Столичные ЗАГСы назвали самые популярные имена новорожденных
Фото: Pixabay

Александр и София стали самыми популярными именами у новорожденных москвичей в минувшем году. Сашами назвали 2991 мальчика, а Софиями (Софьями) – 3261 девочку.

Вторым по популярности у мальчиков стало имя Михаил, так назвали 2762 ребенка. Максим занял третье место.

Список самых популярных мужских имен практически не изменился. Родители по-прежнему называют мальчиков Артемами, Иванами, Даниилами, Марками и Львами. Рейтинг популярности женских имен претерпел значительные изменения.

Если в 1989 году самым популярным было имя Екатерина, то в 2019 году оно даже не попало в топ-10. Самым популярным после Софии стало имя Мария, на третьем месте имя Анна. Кроме них в топ-5 женских имен попали Алиса и Виктория.

Читайте также:

1. Как правильно называть жителей городов России?

 

ДВа

//картина дня

В мире

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли приведшую к провалу вылазку в «серой зоне» Донбасса. Об этом рассказывается в информации, распространенной Народной милицией непризнанной ЛНР.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан