6 вдохновляющих примеров, почему нельзя сдаваться

//Общество 13+

21 января 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, ]

Как часто мы опускаем руки, когда что-то идёт не так? Люди боятся действовать. Объясняют, что им «не по силам», что «уже поздно», находят ещё тысячу и одно «но». В этом материале – обратные примеры. Люди, которые показали, что справиться можно с любой ситуацией, если верить в себя.

Олеся Владыкина

Пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка и мировой рекордсмен

Олеся десять лет профессионально занималась плаванием и стала мастером спорта, пока в 2008 году на отдыхе в Таиланде экскурсионный автобус не попал в аварию. Это событие полностью изменило жизнь девушки. Она потеряла подругу и лишилась левой руки.

Оправившись от шока, спортсменка возобновила занятия. На первую тренировку Олеся пришла уже через месяц после выписки из больницы, а потом… дважды победила на Паралимпийских играх и установила мировые рекорды.

На X Зимних Паралимпийских играх в Ванкувере Олесю Владыкину назначили Послом Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи 2014. Она участвовала в церемонии передачи паралимпийского флага в Канаде. В августе 2010 года на Чемпионате Мира в Эйндховене победила в заплыве на 100 м брассом. Теперь она работает в Федерации спортивного ориентирования Москвы, а в 2016-м ее избрали в городскую Общественную палату.

Мадлен Стюарт

Первая в мире модель с синдромом Дауна

Мадлен мечтала выйти на подиум с детства и, наблюдая за «идеалами» на обложках и показах, решила действовать. Как и многие люди с синдромом Дауна, девочка имела лишний вес, поэтому исключила из рациона слишком калорийные и неполезные продукты, начала плавать в бассейне, кататься на велосипеде и заниматься танцами. Таким образом, она похудела на 20 килограммов, а в 2014 году после посещения с матерью показа мод в Брисбене решила искать модельное агентство. Её мама провела онлайн-кампанию, и через короткое время Мадлен стали приходить предложения от различных брендов. Так девушка начала работать с «Manifesta», а затем и с «everMaya». Позже она приняла участие в фотосессии нарядов для невест компании «Rixey Manor» в Вирджинии и дважды появилась на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Сейчас Стюарт использует свою популярность для того, чтобы изменить отношение к людям с синдромом Дауна.

Нандо Паррадо

Тот, кто выжил в авиакатастрофе

С самого детства Нандо хорошо играл в регби. Когда он поступил в колледж, сразу стал капитаном команды, которая в 1972 году вылетела в Чили на международную встречу. Это было 13 октября. Самолёт потерпел крушение в Андах из-за ошибки пилота. Мать и младшая сестра Нандо, летевшие с ним, погибли, а Паррадо вместе с другом Роберто Канессой удалось выжить. И тут началась настоящая схватка за жизнь длительностью в 72 дня...

Вдвоем тогда ещё юноши совершили 65-километровый переход через Андские горы без всякого снаряжения. Они пили воду из растаявшего снега и ели все, что могли найти в лесу. В итоге у горной реки ребята встретили пастуха Серхио Каталана, который рассказал о них людям. Так Нандо и Роберто спаслись сами и привели спасателей к другим выжившим в крушении пассажирам рейса 571, оставшимся благодаря их подвигу в живых.

Сейчас Нандо Паррадо — успешный бизнесмен, который активно занимается спортом. Также он является президентом семейной компании Seler Parrado S.A. и основателем двух телевизионных и одной кабельной медиакомпаний!

Джессика Кокс

Первый пилот без рук

Джессика появилась на свет без обеих рук из-за редкого врожденного дефекта, но… это не помешало ей в десять лет начать заниматься тхэквондо и уже через четыре года получить свой первый чёрный пояс. В 14 лет она отказалась использовать протезы и тогда же с семьёй переехала в город Тусон. В колледже Кокс свозобновила тренировки и вскоре получила чёрный пояс второго дана. В 2005-м девушка окончила Аризонский университет со степенью бакалавра психологии и в том же году решила учиться на пилота самолёта!

Обычная подготовка длилась шесть месяцев – у Джессики заняла три года. Но в конце концов она получила лицензию на право управления лёгким монопланом «ERCO Ercoupe» образца 1946 года, став первым в мире пилотом без обеих рук.

Помимо прочего Джессика является сертифицированной аквалангисткой, умеет ногами управлять автомобилем, печатать на компьютере 25 слов в минуту, снимать и надевать контактные линзы, расчёсывать волосы и держать телефон. В 2014 году Кокс преодолела сорокамильный (64,4 км) отрезок одного из крупнейших велосипедных соревнований США — «El Tour de Tucson». Теперь Джессика – один из самых убедительных ораторов-мотиваторов современности.

Шон Шварнер

Человек, который победил рак и «покорил все вершины мира»

Когда Шону было тринадцать лет, врачи нашли у него рак четвёртой степени. По прогнозам ему оставалось жить три месяца, но рак чудесным образом отступил. Во взрослом возрасте болезнь вернулась – в правом лёгком у Шварнера обнаружили опухоль размером с мячик для гольфа. После операции ему сказали, что он не протянет и двух недель, а мужчина… снова восстановился.

Спустя 10 лет после этой операции он стал первым человеком в мире, который поднялся на Эверест, пережив рак. Его лёгкие функционируют лишь частично, но сдаваться Шварнер не умеет. Сейчас он покорил уже 7 самых высоких вершин мира на 7 континентах. Своим примером Шон вдохновляет на борьбу с раком людей по всему миру.

Бетти Кальман

Преподает йогу с 1950-х годов

Бэтти родилась в 1926 году, и до сих пор главным увлечением её жизни остается йога! С 15 лет она мечтала заниматься, но из-за учёбы и работы не находила времени. Всё изменилось, когда Кальман вышла замуж и они с мужем открыли собственный отель. Тогда она стала одной из первых людей в Австралии, кто стал заниматься йогой, а затем и преподавать.

Теперь, когда ей уже за девяносто, а её подруги жалуются на боль в суставах, она выполняет сложнейшие асаны!

«Я – подтверждение того, что можно достичь многого, если стремиться. Сейчас я способна на большее, чем 50 лет назад. Занимаясь йогой, невозможно быть слишком старым. Тело – это удивительный инструмент. Оно может растягиваться и растягиваться, и работать лучше всё время. Забудьте о старости», – говорит миссис Кальман.

Валерия ШАВЕЛЬЕВА