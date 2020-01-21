"Чтобы было красиво", учитель рисования заставила школьницу дорисовать вернувшемуся с войны солдату оторванную ногу

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21 января 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

В московской школе учитель рисования заставила школьницу дорисовать вернувшемуся с войны солдату оторванную ногу. Правда жизни не нужна, главное - чтобы было красиво.

Отец ученицы третьего класса школы №141 имени Рихарда Зорге рассказал, что на уроке детям предложили нарисовать "военную композицию": "Она изобразила немецкий и советский танк, какие-то элементы боя и ветерана... Учительница сказала, что это «некрасиво», и нужно рисовать «нормального» человека, а не это. Дочь пыталась отстоять свою позицию, но не вышло. Преподаватель взяла ластик и стёрла протез... сказав, что нужно нарисовать ногу, как у всех...", - объяснил ситуацию отец девочки.

Директор школы заявил "Новым известиям", что учитель ничего не стирала, а всего лишь попросила подправить композицию. При этом сама педагог Наталья Прудникова пояснила, что не хотела, чтобы дети рисовали "страшные работы": "Рисуем в основном героизм воинов, и я хотела просто объяснить детям, как рисовать войну, но дети есть дети. Начинают рисовать не к делу руки, ноги оторванные, воины валяются на поле в лужах крови. Я прошла по рядам посмотрела рисуночки, и практически сразу увидела, что работа у нее страшная».

Учительница удивилась, почему поникший совсем человек плетется на костыле, а второй ноги нет. Девочка ответила, что дедушка вернулся без ноги. «Ну, раз дедушка, то единственное, что я сказала – хорошо бы, чтоб рана подзажила уже, раз он домой вернулся, чтоб не так страшно было, но она хотела, чтобы кровь текла», - сообщила учительница. Но ведь дети рисовали войну, и, кажется, они ее более правильно представляют, а не «правильно и красиво».