Украина придумала новые проблемы для жителей Донбасса

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21 января 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

Официальный Киев создает проблема для выхода на пенсию жителям Донбасса. Украинские правозащитники раскрыли новый прием властей Украины, к которому прибегает правительство теперь Зеленского.

Проблема уже получила резонанс на Украине. О ней рассказывают украинские масс-медиа. Пенсионный фонд Украны отказывается принимать документы у беженцев из Луганска и Донецка.

«Согласно предоставленной трудовой книжки, которая у меня, получается 25 лет и 3 месяца стажа», — представилась переселенка по имени Татьяна. Она приехала в Киев из Горловки. Этот город находится на территории ДНР: «Не хватает 9 месяцев до пенсии. У меня есть стаж работы за 1977-1978 годы».

По украинским законам Татьяна может претендовать на пенсию со стажем работы 26 лет. Однако украинский пенсионный фонд отказывается принимать документы с печатями, поставленными в Донецке или Луганске. По данным украинских СМИ, эта проблема касается сотен тысяч беженцев, которые приехали из ДНР или ЛНР.

Все это является нарушением прав человека. Международные судебные инстанции уже обязывали киевские власти отказаться от практики отказа в приеме документов из республик Донбасса. Однако там продолжают нарушать международные правовые нормы.

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