Нарушения должны быть устранены

//Общество

21 января 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края состоялось совместное заседание комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики и комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Его провел Николай Кравченко.

Предметом рассмотрения стал акт Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (КСП) о результатах проверки эффективного использования бюджетных средств при строительстве объекта «Стражное отделение на 60 коек судебно-психиатрической экспертизы» в Краснодаре.

В обсуждении вопроса, кроме депутатов ЗСК, приняли участие аудитор КСП Алексей Ерошенко, первый заместитель руководителя департамента строительства края Кирилл Мавриди, руководитель ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК) Максим Мысаков, специалисты аппарата краевого парламента.

Как доложил присутствующим Алексей Ерошенко, в ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного законодательства, допущенные заказчиком – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Кроме того, обнаружены нарушения со стороны подрядной организации ООО «СМУ «Гражданстрой». В частности, не эксплуатируется более 620 единиц материальных ценностей, на закупку которых было выделено порядка 12,5 млн рублей. Ненадлежащее хранение привело к утере 18 единиц имущества.

В ходе дискуссии руководитель ГУСКК с выводами Контрольно-счетной палаты согласился и отметил, что в настоящее время ведется активная работа по устранению нарушений.

Заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Жилищиков, в свою очередь, отметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о системных проблемах в деятельности ГУСКК. Предложил руководству ГУСКК и департамента строительства проанализировать свою работу и принять меры по повышению контроля за своевременностью и качеством строительства объектов.

В завершении участники заседания приняли документ, в котором отражены рекомендации ГУСКК, департаменту строительства.

Подводя итог, Николай Кравченко заострил внимание на том, что все предложения депутатов ЗСК должны быть выполнены в установленные сроки.