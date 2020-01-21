Учёные: как авиаперелеты и смартфоны вызывают рак

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21 января 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Немецкие ученые рассказали о факторах возникновения онкологических заболеваний. Они предупредили, что стекла самолетов пропускают до 47 процентов ультрафиолетовых лучей, которые увеличивают риск развития рака кожи.

Кроме того, немецкие специалисты рассказали об опасности пристрастия к слишком горячим напиткам. По их словам, жидкость, температура которой превышает +65°C, повреждает ткани и клетки пищевода и может спровоцировать появление рака.

К раку печени, рта, горла и молочной железы может привести употребление неконтролируемого количества алкоголя. Ученые не советуют, например, мужчинам пить более полулитра пива в день, норма для женщины в два раза меньше.