Эксперт о причинах пожара в Томской области

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21 января 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Эксперт Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров отметил, что иностранные рабочие готовы рисковать своими жизнями, поскольку вынуждены устраиваться на ту работу, где платят хоть какие-то деньги.

«К сожалению, ненадлежащий контроль [за условиями работы и проживания. – Ред.] осуществляется со стороны и прокуратуры, и трудовой инспекции, и других органов власти. Он потому ненадлежащий, на мой взгляд, потому что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Таких случаев в последнее время было очень мало, и с небольшим количеством жертв. Они не на поверхности, и не было команды проверить условия, где живут и трудятся иностранные граждане Поэтому из-за расхлябанности получилась ситуация с таким большим количеством жертв», - отметил эксперт.