«Могу себе позволить!» В Новосибирске уволен полицейский, заливший в авто виски вместо незамерзайки

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21 января 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейский автомобиль, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Виски вместо незамерзайки в авто заливал сотрудник ДПС в Новосибирске и был уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Инспектор «красиво» на камеру заливал алкоголь в бачок омывателя служебной машины со словами: «Могу себе позволить» и видимо никак не ожидал, что это послужит поводом для служебной проверки.

Но руководство новосибирской полиции решило иначе. Как пишет NGS24, поступок инспектора ДПС порочит честь сотрудников правопорядка, а потому, видимо, теперь дорогой вискарь не будет расходоваться не по назначению.